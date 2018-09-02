В 05:30 утра 2 сентября в центре Киева произошло очередное ЧП, неизвестный изнасиловал девушку. Об этом сообщает Информатор.

Происшествие случилось недалеко от Бессарабской площади, по адресу бульвар Шевченко, 1. Сообщается, что насилие произошло во дворе дома. Подозреваемый мужчина был одет в шорты и черную футболку, его рост - около 180 сантиметров.

На место происшествия прибыла полиция и скорая помощь, а девушку отправили в больницу на осмотр.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, под Киевом педофил попытался изнасиловать 8-летнюю девочку и скрылся от полиции в зарослях кукурузы.

Также мы сообщали, что в полиции опровергли фейк, что помощник Вилкула изнасиловал женщину.