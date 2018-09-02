Яна Беляева, которую заметили в одном из киевских караоке-клубов в компании супруга Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу, прокомментировала слухи об их романе.

Об этом она сообщила в программе "Cвітське життя", пишет ТСН.

По словам Яны Беляевой, на видео, где Мурат поет, перешептывается и целуется с девушкой, не она, а кто-то похожий на нее по типажу.

Девушка отметила, что лично с Муратом знакома, бывала с ним в одной компании друзей, однако никакого романа у них нет. Сам мужчина не отрицал их роман, по мнению Яны, потому что не комментировал отношения, которых нет.

Напомним, Ани Лорак опубликовала фото без обручального кольца.

Также мы сообщали, что Ани Лорак заявила, что ей не хватает денег, а муж не очень богатый.