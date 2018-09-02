В ночь на 2 сентября в Ровно сожгли автомобиль депутата горсовета от фракции "Свобода" Святослава Стельмащука. Об этом он сам сообщил в Facebook.

Политик считает, что поджог связан с его политической и профессиональной деятельностью.

"Сегодня в час ночи неизвестные подожгли мой автомобиль. Спасибо за оперативную работу спасателям - никто не пострадал, однако машина восстановлению не подлежит", - отметил он.

В полиции подтвердили, что поджог Mercedes-Benz S350 произошел в Ровно на улице Черновола.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что автомобиль принадлежит 30-летнему жителю, депутату городского совета и был припаркован возле его дома", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что спасатели ликвидировали пожар и предотвратили взрыв в автомобиле, перекрыв газовый баллон, и сняв клеммы с аккумулятора. В результате возгорания огнем поврежден моторный отсек, лобовое стекло и передняя панель автомобиля.

По части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины начато уголовное производство.

Фото: facebook.com/sviatoslav.stelmashchuk

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