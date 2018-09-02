Появились фото с похорон Захарченко в Донецке
В воскресенье, 2 сентября, в Донецке проходит церемония прощания с убитым Александром Захарченко.
Уже появились фото траурной церемонии, передает 24 канал.
Напомним, что панихида началась в 09.00. Александра Захарченко хоронят в закрытом гробу. Прощание происходит в здании оперного театра, похороны пройдут на кладбище "Донецкое море", на "Аллее Героев". В числе гостей траурной церемонии - политики из РФ и "глава ЛНР".
Фото: 24tv.ua
Фото: 24tv.ua
Фото: 24tv.ua
Фото: 24tv.ua
Фото: 24tv.ua
Фото: 24tv.ua
Фото: 24tv.ua
Фото: 24tv.ua
Фото: 24tv.ua
Напомним, ранее появились фото с места взрыва кафе "Сепар", где был убит Захарченко.
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