В воскресенье, 2 сентября, в Донецке проходит церемония прощания с убитым Александром Захарченко.

Уже появились фото траурной церемонии, передает 24 канал.

Напомним, что панихида началась в 09.00. Александра Захарченко хоронят в закрытом гробу. Прощание происходит в здании оперного театра, похороны пройдут на кладбище "Донецкое море", на "Аллее Героев". В числе гостей траурной церемонии - политики из РФ и "глава ЛНР".

Фото: 24tv.ua

Фото: 24tv.ua

Фото: 24tv.ua

Фото: 24tv.ua

Фото: 24tv.ua

Фото: 24tv.ua

Фото: 24tv.ua

Фото: 24tv.ua

Фото: 24tv.ua

Напомним, ранее появились фото с места взрыва кафе "Сепар", где был убит Захарченко.

Также мы писали, что советник "главы ДНР" рассказал подробности гибели Захарченко.