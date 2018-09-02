Сегодня, 2 сентября, в Москве проходит церемония прощания с Иосифом Кобзоном, который умер 29 августа, причина его смерти - рак 4 стадии. Траурная церемония проходит в Концертном зале им. П.И. Чайковского.

На церемонии уже побывали президент РФ Владимир Путин, участие которого в панихиде не подтверждал его пресс-секретарь, и премьер Дмитрий Медведев. Об этом сообщает Газета.ru.

Путин возложил цветы и пообщался со вдовой Кобзона. Медведев также присоединился к церемонии и во время панихиды сел в первом ряду.

Мы уже писали, что среди гостей церемонии не было Аллы Пугачевой. Возможно, причина этого - нелестные отзывы о певице в книге Кобзона. Также из-за конфликта, несмотря на многолетнюю дружбу, на похоронах нет Вахтанга Кикабидзе.

Напомним, "Страна" ведет трансляцию церемонии прощания с Иосифом Кобзоном.

Также мы писали, что Кобзона хоронят по еврейским традициям.