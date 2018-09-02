В Турции призвали правительство Греции начать новые двусторонние отношения. Об этом пишет издание Ekathimerini.

"Ситуация вокруг наших отношений сегодня не помогает нашим странам. Восстановление доверия очень важно. Мы должны открыть новую страницу в наших отношениях", - заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Чиновник подчеркнул, что Анкара и Афины должны продолжать двусторонний диалог без каких-либо условий.

В то же время министр также призвал правительство Греции выдать восьмерых турецких солдат, которые сбежали в соседнюю страну после неудачной попытки переворота в июле 2016 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Греция получила последние 15 миллиардов евро от ЕС.

Также Эрдогана вновь переизбрали главой правящей партии Турции.