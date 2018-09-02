За последний год выросла доля Евросоюза во внешней торговле Украины. Об этом в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что год назад в полном объеме вступило в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Сегодня страны Европейского Союза стали крупнейшим торговым партнером Украины - доля ЕС во внешней торговле Украины достигла 42%", - отметил он.

Порошенко подчеркнул, что за первые полгода Украина экспортировала в ЕС товаров и услуг на 11,2 млрд долларов, что почти на 2 млрд долларов больше аналогичного периода прошлого года.

"Мы и дальше будем углублять не только торгово-экономическую, но и секторальную и политическую интеграцию Украины в ЕС", - добавил президент.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Ранее "Страна" сообщала, что Украина ввела квоты на импорт серной кислоты и олеума.

Также в текущем году Украина увеличила импорт нефти более чем на треть.