В воскресенье, 2 сентября, в Донецке проходят похороны главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко, куда прибыли многие боевики. Об этом пишут сепаратистские СМИ.

На прощание с Захарченко, которое проходит в здание Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко, пришел и так называемый министр доходов Александр Тимофеев, по прозвищу Ташкент.

Его голова перебинтована, а лицо в ссадинах и шрамах от осколков.

Фото: Скриншот

Напомним, что Александра Тимофеева тяжело ранили во время взрыва, при котором погиб Александр Захарченко. "Ташкента" доставили в больницу с тяжелыми ранениями.

Ранее "Страна" сообщала, что в Донецке началась церемония прощания с Захарченко, ждут Сергея Аксенова и Наталью Поклонскую.