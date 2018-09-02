В Германии продолжаются антимигрантские протесты. Полиция задержала в Хемнице 300 человек
В немецком Хемнице прошел очередной антимигрантский митинг. В демонстрации участвовали также представители левого движения, которые призывали к толерантности.
Об этом сообщает местная полиция.
Силовики задержали 300 человек, в результате беспорядков пострадало 10 участников акций.
Столкновения между правыми и левыми начались во время шествия партии "Альтернатива для Германии". В конфликт с ними вступили участники митинга "Сердце вместо ненависти".
Всего в акциях поучаствовало 9,5 тысяч человек, за порядком следило 1 800 полицейских.
Напомним, волнения в Германии вызваны жестоким убийством арабами 35-летнего немца в ночь на 26 августа, а также действиями праворадикалов, которые на следующий день устроили в Хемнице погромы и нападения на улицах на людей, чья внешность позволяла предположить, что это мигранты.
Суд в Хемнице 27 августа выдал два ордера на арест 22-летнего иракца и 23-летнего сирийца, которые обвиняются в убийстве немца, однако протесты продолжались и в этот день.
Также мы сообщали, что немецкая полиция возбудила дела против 10 демонстрантов из-за нацистских приветствий.