Пункт пропуска "Станица Луганская" закрыли до пятницы 7 сентября
В воскресенье, 2 сентября, приостановил свою работу контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская".
Об этом Луганская областная государственная администрация сообщила на странице в Facebook.
Пункт пропуска не будет работать до 7 сентября из-за ремонта, который был согласован в рамках Минских договоренностей. После ремонта увеличится количество рабочих мест для сотрудников пункта пропуска, также сообщается о том, что будут созданы более комфортные условия для людей, пересекающих линию разграничения.
Скриншот: Facebook Луганська обласна державна адміністрація
Напомним, что вчера, 1 сентября, после убийства Захарченко в Донецке, наблюдались проблемы с работой пунктов пропуска со стороны так называемой "ДНР". Однако днем стало известно, что все пункты пропуска на Донбассе работают в штатном режиме.
Также мы сообщали, что на Донбассе снова заработал контрольный пункт пропуска "Новотроицкое".
Кроме того, КПВВ на Донбассе перешли на осенний график с 1 сентября. Теперь пропуск людей и машин начинается в 07:00.