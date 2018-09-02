В воскресенье, 2 сентября, приостановил свою работу контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская".

Об этом Луганская областная государственная администрация сообщила на странице в Facebook.

Пункт пропуска не будет работать до 7 сентября из-за ремонта, который был согласован в рамках Минских договоренностей. После ремонта увеличится количество рабочих мест для сотрудников пункта пропуска, также сообщается о том, что будут созданы более комфортные условия для людей, пересекающих линию разграничения.

Скриншот: Facebook Луганська обласна державна адміністрація

Напомним, что вчера, 1 сентября, после убийства Захарченко в Донецке, наблюдались проблемы с работой пунктов пропуска со стороны так называемой "ДНР". Однако днем стало известно, что все пункты пропуска на Донбассе работают в штатном режиме.

Также мы сообщали, что на Донбассе снова заработал контрольный пункт пропуска "Новотроицкое".

Кроме того, КПВВ на Донбассе перешли на осенний график с 1 сентября. Теперь пропуск людей и машин начинается в 07:00.