Сканадальная история с договорными матчами в Украине продвигается медленно, но верно. Глава профсоюза футболистов Олег Печерный сообщил, что бывшему главному тренеру ФК Мариуполь Александру Севидову полиция уже вручила уведомление о подозрении в уголовном деле по скандальному матчу с Горняком-Спорт (3:1).

Об этом предает портал Ua.tribuna. cо ссылкой на Facebook Печерного.

"По полученной информации, бывшему главному тренеру Мариуполя вручено подозрение в уголовном деле. Это уголовное дело открыто по матчу первой лиги, между Мариуполем и Горняк-Спорт в сезоне 2016. Матч попал под подозрение, что это была договорная игра.

Очень хочется услышать правду про это уголовное дело от правоохранительных органов Украины и от Федерации футбола Украины", - заявил Печерный.

Ранее "Страна" выясняла, чем закончится облава на организаторов договорных матчей в украинском футболе.