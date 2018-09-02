В 09:00 2 сентября в Донецке началась церемония прощания с убитым 31 августа главой так называемой "ДНР" Александром Захарченко. Об этом со ссылкой на депутата Госдумы РФ Александра Ющенко сообщает Интерфакс.

Александра Захарченко похоронят на "Аллее Героев" на кладбище "Донецкое море" рядом с Михаилом Толстых (Гиви) и Арсением Павловым (Моторола), которые также, по словам Юрченко, "погибли в результате терактов".

На церемонию прощания прибыли представители РФ, Абхазии, Южной Осетии, т.н. "ЛНР". Как сообщает РИА Новости, в мероприятии должны принять участие Сергей Аксенов, Леонид Пасечник и Наталья Поклонская.

Напомним, в Донецке задержали четверых из 14 подозреваемых в убийстве Захарченко.

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