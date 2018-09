В Москве прощаются с Иосифом Кобзоном. Фото и прямая трансляция

Сегодня в Москве прощаются с Иосифом Кобзоном. Певец умер от рака 29 августа. Прощание проходит в Концертном зале им. П.И. Чайковского, а похороны состоятся позже на Востряковском кладбище. Прилегающая к залу территория ограждена металлическим забором, ее охраняет Росгвардия. Люди проходят в здание через металлическую рамку. Из зала даже на улице слышна музыка - песни в исполнении, разумеется, Кобзона Пока на церемонии не было президента Владимира Путина. Но уже сейчас там выступают многие друзья Кобзона и деятели культуры России. Рядом с гробом стоит почетный караул. Тело накрыто российским флагом. Прощание с Кобзоном. Прямая трансляция На прощании звучат песни в исполнении Кобзона - разумеется, более подходящие к моменту, например "Опустела без тебя земля". К гробу по очереди подходят небольшие группы людей. Рядом находится микрофон, в который каждый близкий или друг Кобзона может сказать что-то о покойном. Траурную церемонию ведет экс-министр культуры России Михаил Швыдкой. К микрофону также вышел артист Владимир Винокур, который выглядел заплаканным. Он рассказал, что Кобзона среди артистов звали "скорая помощь". "Помню, как он прилетел в Германию, когда я попал в аварию, чтобы спасти мне жизнь", - вспомнил Винокур, который рядом с Александром Розенбаумом некоторое время дежурили у гроба своего друга. Дочь поэта Роберта Рождественнского Екатерина, выйдя к микрофону, сказала, что сегодна она прощается со своим вторым родителем. "Он помог стольким людям, что они вряд ли смогут собраться все вместе. Разве что на одном поле под открытым небом". Швыдкой вспомнил, как Кобзон дружил с советскими космонавтами. На церемонию пришли первый человек, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов и Валентина Терешкова - первая женщина в космосе. "Иосиф был для нас своим", - сказала Терешкова сквозь слезы. "Он переживал все, что происходит в нашей стране до разрыва сердца", - вспомнил Леонов. Алексей Леонов и Валентина Терешкова Космонавт вспомнил, что на первом приеме в Кремле Юрия Гагарина пел Иосиф Кобзон, который дружил и с первым космонавтом человечества. Кроме Терешковой и Леонова пришли другие советские космонавты. В очереди на прощание с Кобзоном стоит Лариса Долина (по центру между букетами). Фото "Страны" На сцене уставлена подставка, обтянутая красным бархатом. На ней - все награды Кобзона. Попрощаться с Иосифом Кобзоном приехал российский певец Борис Моисеев.

Без очереди с Кобзоном простился бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев. А также среди посетителей церемонии корреспондент "Страны" заметил эпатажного актера Алексея Панина. Приехал Лев Лещенко - неоднократный партнер Кобзона по сцене. Особенно при исполнении бессмертного хита "День Победы". Венки и цветы складывают микроавтобусы, которые отправляют от здания по мере загруженности. Ко входу подогнали чёрный лимузин-катафалк. На прощание приехал Бари Алибасов. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл на гражданскую панихиду и сел в первом ряду. У микрофона Лев Лещенко. Говорит, что смерть Кобзона была неожиданной, несмотря на его тяжелое состояние. "Он воспел в своих песнях наше отечество. Человек он был неординарный и в чем-то, может, противоречивый, но у него была своя жизнь, своя правда". "Он очень тяжело болел, но ушел очень легко, с осознанием того, что он сделал в этой жизни", - говорит Лещенко. Приехала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Балерина Анастасия Волочкова прибыла на панихиду: На церемонии прощания звучат в основном грустные и размеренные песни в исполнении Иосифа Кобзона: "Мгновения", "Песня о далекой Родине", "Там, за облаками".

