Расследования дела военного летчика Владислава Волошина, который застрелился 18 марта в собственной квартире, продолжается.

Об этом сообщает Hromadske.

Волошин на момент смерти был исполняющим обязанности директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт", а до этого воевал в зоне АТО и был капитаном 229-й тактической бригады ВВС Украины.

Ранее полиция рассматривала шесть версий смерти Владислава Волошина: самоубийство в состоянии душевного волнения; самоубийство в связи с профессиональной деятельностью в должности и.о. директора; доведение до самоубийства; самоубийство из-за взаимоотношений в семье; самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием.

Полиция отмела половину версий, и на данный момент рассматривает первые три из них. При этом уточняется, что третья версия - не просто "доведение до самоубийства", а "совершение самоубийства в связи с вынуждением к противоправным действиям".

Скриншот: hromadske.ua

Скриншот: hromadske.ua

Напомним, глава полиции Николаевской области покинул пост во время расследования суицида Волошина.

Также мы сообщали, что летчик Волошин говорил с медиками перед смертью, но не назвал им причины суицида.