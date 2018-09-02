Российские пранкеры ночью пытались выведать информацию по поводу убийства Захарченко у министра обороны Украины Полторака. 

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины

Пранкеры позвонили Министру обороны Степану Полтораку в полночь 2 сентября. Они сфабриковали голоса известных людей, а также просили Полторака высказаться по поводу последних событий в зоне ООС. Очевидно, имеется в виду убийство Александра Захарченко в Донецке 31 августа. 

В Минобороны отмечают, что звонившие хотели переложить ответственность за события в Донецке на украинских военных. Также сообщается, что пранкеров сразу же разоблачили и "отправили в соответствующем направлении" на "понятном для них языке". 

Напомним, в Донецке задержали четверых из 14 подозреваемых в убийстве Захарченко.

Также мы сообщали, что Глава СБУ Грицак назвал две версии гибели Захарченко: ликвидация свидетелей ввода на Донбасс войск РФ и коммерческие разборки.

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