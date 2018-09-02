В субботу, 1 сентября, на следующий день после убийства Захарченко в Донецке, ситуация в зоне ООС продолжала оставаться напряженной.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

1 сентября незаконные вооруженные формирования 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Один украинский военный погиб, двое были ранены. В целом, ситуация стабилизировалась, хоть боевики и не соблюдают Минские договоренности. Обстрелы продолжались в Крымском, Троицком, Южном, Павлополе, Водяном и Широкино.

Сообщается также о трех уничтоженных и двух раненых бойцах российско-окупационных войск.

2 сентября обстрелы продолжались в Марьинском направлении, погибших среди украинских военных нет.

Скриншот: Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, в штабе ООС опровергли информацию о наступлении украинской армии на Донбассе.

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