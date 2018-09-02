В зоне ООС за сутки погиб один боец ВСУ
В субботу, 1 сентября, на следующий день после убийства Захарченко в Донецке, ситуация в зоне ООС продолжала оставаться напряженной.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
1 сентября незаконные вооруженные формирования 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Один украинский военный погиб, двое были ранены. В целом, ситуация стабилизировалась, хоть боевики и не соблюдают Минские договоренности. Обстрелы продолжались в Крымском, Троицком, Южном, Павлополе, Водяном и Широкино.
Сообщается также о трех уничтоженных и двух раненых бойцах российско-окупационных войск.
2 сентября обстрелы продолжались в Марьинском направлении, погибших среди украинских военных нет.
Скриншот: Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Напомним, в штабе ООС опровергли информацию о наступлении украинской армии на Донбассе.
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