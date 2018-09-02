В субботу, 1 сентября, во многих СМИ появилась информация о том, что премьер так называемой "ЛНР" Сергей Козлов покинул город "по соображениям" безопасности.

Однако, официальный представитель т.н. "ЛНР" в политической группе на Минских переговорах Родион Мирошник назвал эту информацию фейком и рассказал, как она появилась. Об этом Мирошник написал у себя в Facebook.

"Как распространяется фейк-ньюс о бегстве Сергея Козлова из "ЛНР" и его радостно подхватывают уважаемые агентства?

Регистрируем аккаунт на имя премьер-министра "ЛНР" Сергея Козлова, до поры до времени ставим материалы его пресс-службы, рассылаем приглашения по "друзьям" известных людей и разгоняем фейк, о том, что Козлов покинул "ЛНР", но обещал вернуться!

Спустя пару часов, кто-то опомнился и в догонку посылает опровержения... но круги расходится будут ещё долго!

Председатель Совета министров "ЛНР" Сергей Козлов не имеет аккаунтов ни в одной из социальных сетей. Любая информация, размещенная в социальных сетях от его имени, не соответствует действительности", - написал Мирошник.

Фото: facebook.com/rodion.miroshnik

Ранее "Страна" сообщала, что в т.н."ДНР" опровергают информацию, что ближайший соратник Захарченко "Ташкент" умер в больнице после взрыва.