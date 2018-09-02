В воскресенье, 2 сентября, на Востряковском кладбище в Москве состоятся похороны Иосифа Кобзона. Хоронить его будут по еврейским традициям. А в 08:00 в Концертном зале им. П.И. Чайковского началась церемония прощания.

Об этом сообщает Газета.

На церемонию не приехал президент РФ Владимир Путин. Ранее сообщалось, что он, возможно, будет на похоронах. Дмитрий Песков сказал, что ему точно неизвестно, какое решение принял президент РФ.

Вахтанг Кикабидзе, в прошлом близкий друг Иосифа Давыдовича, на прощание с народным артистом СССР, очевидно, не приедет. "Никто не приглашал на похороны", - заявил 80-летний Кикабидзе. Также Кикабидзе отметил, что его, собственно, это не удивило, так как артисты ранее были в ссоре.

Что касается Аллы Пугачевой, ее также нет на церемонии. Ранее она не комментировала публично смерть Кобзона. Теперь же она публично попрощалась с ним на своей странице в Instagram.

Скриншот: Instagram alla_orfey

Напомним, украинцы запрашивали фамилию Кобзона в Google после его смерти более полумиллиона раз.

Также мы писали, что советники Порошенко и Авакова решили пошутить по поводу смерти Кобзона.