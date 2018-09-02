В субботу, 1 сентября, в Николаеве разыгралась трагедия. В квартире дома по ул. 3-й Слободской, был обнаружен мертвым известный историк, профессор Николаевского национального университета им. Сухомлинского Николай Шитюк. Его убили ножом в спину.

Об этом "Новостям-N" сообщил собственный источник в прокуратуре.

Николай Шитюк, фото: novosti-n.org

Николай Шитюк был найден с ножом в спине хозяйкой съемной квартиры. Женщина, которая сдала ему квартиру на три часа, по истечении этого времени начала звонить своему арендатору, однако его телефон не отвечал. Когда она приехала на квартиру, то обнаружила квартиранта с ножом в спине без признаков жизни.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, эксперты. Тело убитого Николая Шитюка после проведения всех оперативно-следственных действий на месте было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

С какой целью Николай Шитюк оказался на съемной квартире, и что именно там произошло, предстоит выяснить следствию. Стоит отметить, что тело Шитюка было найдено в том самом доме, в котором в 2012 году изнасиловали Оксану Макар.

Профессор Шитюк был одним из наиболее известных в Украине и за ее пределами исследователей Голодомора 1933 года. Он автор свыше 200 научных работ, опубликованных как в нашей стране, так и за рубежом. С 2008 года занимал должность директора учебно-научного института истории, политологии и права Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского.

Наша справка

Николай Шитюк - академик Украинской академии исторических наук, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины.

С 1993 работал в городе Николаеве на должностях доцента, заведующего кафедрой, профессора и декана факультета.

В феврале 2004 года стал директором Николаевского учебно-научного института Одесского национального университета им. И. И. Мечникова, одновременно заведующий кафедрой политологии. Постоянный участник международных, всеукраинских, региональных научных и научно-практических конференций.

С 2008 года возглавлял Учебно-научный институт истории и права Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского. Награды: Орден "За заслуги" 3-й степени, лауреат премии имени Николая Аркаса, Орден святого равноапостольного князя Владимира Великого 3-й степени, нагрудный знак "Відмінник освіти України".