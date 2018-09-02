В субботу, 1 сентября, в Мистецьком Арсенале прошел первый день украинской недели моды - Ukrainian Fashion Week. Об этом сообщает Укринформ.

Свои коллекции в этот день показали Юлия Перекрёстова, Елена Буренина, Марьяна Сенчина и другие.

Посмотреть открытие Ukrainian Fashion Week, оценить наряды, а также кое-что и купить пришли украинские звезды - телеведущие Катя Осадчая, Василиса Фролова, Анна Жижа, режиссер Алан Бадоев, певица Ассия Ахат, фэшн-блогер Рита Мурадова, а также колеги-дизайнеры Андре Тан и Катя Сильченко и даже заместитель министра аграрной политики и продовольства Украины Ольга Трофимцева.

Всего на неделе украинской моды свои коллекции покажут 72 дизайнера, пройдет 50 шоу, 9 презентаций, 3 специальных проекта. Шоу закончится 6 сентября.

Видео: youtube.com/ukrinform TV

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