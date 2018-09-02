В США скончалась актриса Сьюзен Браун. Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на ее коллег. "Звезда "мыльных опер" Сьюзан Браун умерла в возрасте 86 лет в больнице.

Об этом сообщил Фрэнк Валентини исполнительный продюсер сериала "Главный госпиталь", в котором Браун начала сниматься в 1977 году: "Это очень печальный день в Порт-Чарльзе, прекрасная Сьюзан Браун умерла сегодня. Мои самые искренние соболезнования ее семье и всем тем, кто знал эту необыкновенную женщину", - рассказал он.

Фото: twitter.com/KatapultEnt

Браун также известна по ролям в таких мыльных операх, как "Санта-Барбара" и "Как вращается мир". В "Санта-Барбаре" актриса сыграла Джанет Лейн, мать Виктории Лейн.

Актерскую карьеру Браун завершила в 2004 году, последний раз снявшись в сериале "Главный госпиталь".

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