В Вашингтоне президент Петр Порошенко провел встречу со Специальным представителем Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Куртом Волкером после посещения церемонии прощания с Джоном Маккейном. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Востоке Украины и скоординировали дальнейшие шаги для деоккупации Донбасса. Петр Порошенко поблагодарил США за продолжение санкционной политики против РФ. Глава государства отметил важность усиления давления на Россию для немедленного освобождения украинских заложников", - заявили в пресс-службе.

Президент Порошенко и спецпредставитель США также обменялись мнениями по усилению обороноспособности украинской армии.

Кроме того обсуждались вопросы усиления сотрудничества между Украиной и США для недопущения вмешательства России в украинские выборы.

Как сообщала "Страна", Волкер заявил, что США готовят для Украины новые поставки летального оружия.

Мы писали, что Курт Волкер сообщил, когда он собирается приехать в Украину.

Ранее Курт Волкер объяснил, зачем Украине нужно продлить особый статус Донбасса.