В матче 1/16 US Open украинская теннисистка Леся Цуренко встречалась с Екатериной Синяковой из Чехии. Уверенная игра украинки обеспечила ей выход в следующий раунд соревнований. Хотя начало матча для Цуренко, которая накануне обыграла вторую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании, сложилось не слишком удачно. Проиграв одну из своих подач, она дала возможность сопернице повести в счете 4:1, передает ISport.

Но после этого инициатива в матче полностью перешла к украинке. Она выиграла 11 геймов подряд. Сначала она 5 геймов подряд выиграла в первом сете, тем самым выиграв его. Во втором сете Синякова ничего не сумела противопоставить Цуренко, проиграв его в сухую.

Леся Цуренко - Екатерина Синякова 2:0 (6:4, 6:0)

Следующей соперницей Цуренко будет Маркета Вондроушова. Они сыграют в воскресенье, 2 сентября.

Как сообщала "Страна", ранее украинка Свитолина вышла в четвертый круг US Open 2018 после победы над китаянкой Кьян Ван.