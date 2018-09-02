В субботу, 1 сентября, донецкий Шахтер и ФК Мариуполь открыли 7 тур чемпионата Украины по футболу. Горняки, которым скоро предстоит стартовать в Лиге чемпионов, уверенно обыграли соперников со счетом 2 - 0.

Примечательно, что игру судила дама-арбитр Екатерина Монзуль. А второе знаковое событие произошло после игры. Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека, который проводит третий сезон во главе "горняков", впервые дал послематчевое интервью на русском языке.

"Спасибо! Важная победа. Мне нравится первый тайм. Много моментов. Мы играли быстро", - заявил на русском Паулу Фонсека.

Правда, заканчивать комментарий все же пришлось на родном португальском. Пока что тренеру не хватает слов, чтобы описывать эмоции от побед, но главное, что их хватает, чтобы игроки понимали, что делать - и дальше продолжали добывать очки, передает канал Футбол 1.