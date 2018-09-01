В итальянском городе Каннето суль-Ольо женщина с ножом напала на прохожих, сообщает ANSA. В результате инцидента один человек погиб, еще трое получили ранения. По предварительным данным, нападавшая - 58-летняя уроженка Польши. Отмечается, что она находилась в состоянии аффекта.

Инцидент произошел на территории музея, где шла выставка игрушек.

Фото: ilfattoquotidiano.it

Известно, что погибшей является 54-летняя Это Паола Беретта, 54-летний сотрудник муниципалитета, который работала в музее. Одна из трех жертв, получивших ранения - леди в инвалидной коляске, которая упала на тротуар.

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Ранее под Парижем неизвестный с ножом в руках напал на прохожих, есть погибший.