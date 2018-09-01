Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в траурных мероприятиях прощания с сенатором Джоном Маккейном. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского головы.

"Джон Маккейн был человеком, о жизни которого можно написать не одну книгу - начиная с юности, военной службы, пути в политике. Он был настоящим бойцом, патриотом, человеком высоких принципов. Кстати, немного кто знает, Маккейн имел прямое отношение и к боксу. Он был соавтором так называемого закона Мухаммеда Али, который разделил полномочия промоутеров, менеджеров и боксеров. Это очень важный закон для соблюдения прав спортсменов", - отметил Кличко.

Фото: kiev.klichko.org

Мэр Киева подчеркнул, что благодарен Маккейну и за политическую поддержку, за его советы.

"После моей спортивной карьеры, он поддерживал меня также как политика, давал советы. Я очень благодарен за это. Ведь мнение, подсказки такого опытного, влиятельного политика - всегда ценные", - отметил Кличко.

Он заметил, что Украина потеряла большого друга, который верил в нее и помогал. "Память о нем останется в наших сердцах", - сказал Кличко.

В сообщении отмечается, что перед церемонией в Национальном соборе Вашингтона Кличко коротко пообщался с бывшим Госсекретарем США Джоном Керри, спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером, экс-мэром Нью-Йорка Рудольфо Джулиани, бывшим президентом Грузии Саакашвили, другими политиками.

Как сообщала "Страна", Порошенко на прощании с Маккейном назвал его героем Украины.

Мы писали, что ближайшую соратницу Маккейна не позвали на его похороны.