Власти так называемой "ДНР" обвиняют в причастности к убийству экс-лидера боевиков Александра Захарченко 14 человек, 4 из которых уже признались в сотрудничестве с Украиной.

Об этом сообщил в Facebook представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, ссылаясь на информацию от источника в Донецке.

"Сейчас они утверждают про две диверсионно-разведывательные группы. И уже заявили про украинский след. Сейчас у них проходят по данной ДРГ 14 человек", - отметил он.

"По информации источника, четверо уже признались в сотрудничестве с Украиной, но это фейк. Показания выбивали. Поставлена задача после похорон Захарченко, которые состоятся завтра 2 сентября, полностью объявить общественности об успешном завершении расследования дела", - утверждает Лисянский.

Фото: facebook.com/pavllis

По его данным, адвокатов и родственников задержанных в СИЗО Донецка не допускают, связь по местам лишения свободы т.н. "ДНР" глушится.

Как сообщала "Страна", ранее в т.н. "ДНР" заявили, что ликвидаторы Захарченко все еще на их территории.

Советник "главы ДНР" рассказал подробности гибели Захарченко. "Убили те же люди, которые ликвидировали Гиви и Моторолу".

Также в т.н. ДНР" обвинили Силы специальных операций Украины в убийстве Захарченко.