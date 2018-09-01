В российском селе Витязево, на Кубани, на памятник советским футболистам, обыгравшим немецких солдат в 1943 году, нанесли изображение экс-нападающего Барселоны Бояна Кркича. Об этом сообщает российское издание "Комсомольская правда".

Летом 2018-го было принято решение об установке мемориала в память о подвиге футболистов. В турнире, который во время Второй мировой войны провела оккупационная власть, принимали участие три команды: сборная Германии, Румынии и Северного Кавказа (так немцы называли местных футболистов). По ходу матча советские футболисты уступали немцам со счетом 1:4, однако в итоге вырвали победу - 5:4.

Однако, с памятником произошел прокол. Сначала на мемориальной плите имена героев матча оказались перепутаны, было много орфографических ошибок, а факты не соответствовали действительности. На фото видно, что в тексте, например, нет переносов, большие буквы используются не по правилам.

Потом этот камень заменили, но на нем все еще красуется изображение экс-игрока Барселоны - Бояна Кркича. Он играл за каталонцев в 2013-2014 годах, а сейчас выступает за английский Сток Сити.

Фото: kuban.kp.ru/

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