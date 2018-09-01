Сегодня, 1 сентября, в чемпионате Украины стартовал 7 тур, Шахтер принимал Мариуполь. Донецкая команда прогнозируемо пошла в атаку с первых же минут. Опасно угрожал воротам Гальчука со штрафных Ракицкий, но более "смачный" стандарт Шахтер должен был пробивать на 21-й минуте, когда Белый не успел сыграть в мяч и зацепил в штрафной Патрика. Арбитр встречи Екатерина Монзуль на "точку" решила не указывать.

Шахтер продолжил искать счастья у чужих ворот. Обязан был забивать на 37-й минуте Нем, но Гальчук успел парировать удар с близкого расстояния. Но шесть минут спустя оборона Мариуполя дала течь - Исмаили по-фирменному прострелил слева, мяч дошел до Мораеса, который записал в свой актив уже 7-й гол нынешнего сезона - 1:0, передает Террикон.

Счет был удвоен уже после перерыва. Он пришел уже с другого фланга - Марлос отлично прострелил справа на дальнюю штангу, Нем мысленно замыкал, но его опередил камерунец Дава, срезавший в свои ворота. 2:0 на 56-й минуте.

Дальнейший отрезок матча Шахтер продолжал атаковать, и в том, что счет не стал крупным, огромная заслуга голкипера приазовцев Гальчука. Как бы то ни было, Шахтер побеждает и перед завтрашним днем отрывается от Александрии на три очка.

2018-19, Чемпионат Украины. 1-й круг. 7-й тур. "Шахтер" - "Мариуполь" 2:0 (1:0)



Голы: Жуниор Мораес, 43 (1:0); Дава, 56 (автогол) (2:0)



"Шахтер": Пятов; Бутко; Хочолава; Ракицкий; Исмаили; Степаненко; Марлос (Болбат, 79); Алан Патрик (Майкон Барберан, 64); Веллингтон Нем; Тайсон (Фернандо, 79); Жуниор Мораес



"Мариуполь": Гальчук; Белый (Горбунов С., 63); Быков Ал.; Яворский; Дава; Белоконь; Тищенко И.; Мишнев; Демири; Вакула (Бугай, 74); Фомин



Предупреждения: Ракицкий, 34 - Тищенко И., 40.

Ранее "Страна" сообщала, что Шахтер начал продажу билетов на игры Лиги чемпионов.