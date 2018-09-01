Польское спортивное издание Przeglad Sportowy после вмешательства посольства Украины устранило со своего сайта публикацию, которая содержала изображение карты Европы, на которой Крымский полуостров обозначался как территория России.

Об этом проинформировало украинское дипломатическое представительство в Польше в Facebook.

"Это однозначно не было предумышленное действие", - отметил по этому поводу главный редактор издания Пшемислав Рудзки.

Подчеркивается, что издание извинилось за ошибку и заверило в допущении неумышленной графической ошибки.

Фото: facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce/

Как сообщалось, на карте издания Przeglad Sportowy изобразило клубы-участники Лиги чемпионов по футболу и страны, которые они представляют. При этом украинский полуостров был закрашен в тот же цвет, что и территория Российской Федерации.

Как сообщала "Страна", ранее в Италии ведущая спортивная газета сделала Крым российским.

Также газета Daily Mail назвала Крым российским на своем сайте.