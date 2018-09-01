Замкомандующего корпусом так называемого "Минобороны ДНР" Эдуард Басурин заявил, что Александр Тимофеев (прозвище Ташкент) не умер, а находится в больнице в тяжелом состоянии.

Позднее он уточнил, что состояние здоровья "министра доходов ДНР" Александра Тимофеева стабильно хорошее и он посетит похороны своего соратника Александра Захарченко, погибшего от взрыва в центре Донецка днем 31 августа.

Сепаратистские СМИ также сообщили, что Ташкент пришел в себя, но не может разговаривать, общается письменно.

Напомним, ранее информацию о смерти главаря "миндоходов" распространил сайт "Миротворец", отметив, что 31 августа 2018 Александр Тимофеев был "ликвидирован российскими спецслужбами".

Как сообщала "Страна", появились фото с места взрыва кафе "Сепар", где был убит Захарченко.

Мы писали, что в т.н."ДНР" заявили, что ликвидаторы Захарченко все еще на их территории.

Также советник "главы ДНР" рассказал подробности гибели Захарченко. "Убили те же люди, которые ликвидировали Гиви и Моторолу".