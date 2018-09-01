Саудовская Аравия рассматривает возможность обустройства канала на границе с Катаром, который отделит от Аравийского полуострова эту небольшое государство, фактически превратив его в остров. Об этом сообщает DW.

"Как гражданин я с нетерпением жду детали реализации проекта "остров Салва", этого великого исторического проекта, который изменит географию региона", - сообщил Сауд аль-Кахтани, старший советник саудовского кронпринца, вице-премьер-министра королевства Мухаммед ибн Салмана Аль Сауда.

Напомним, что информация о постройке канал на границе с Катаром появилась еще в апреле. Власти страны хотят построить канал вдоль границы с Катаром 60 километров длиной, 200 метров в ширину и 20 метров глубиной. По предварительным оценкам, проект обойдется в 640 000 000 евро.

Напомним, в прошлом году Рекс Тиллерсон выступил на стороне Катара и убедил Саудовскую Аравию и ОАЭ не начинать вооруженный конфликт в регионе. После этого Эр-Рияд и Абу-Даби начали лоббировать его отставку.

Как сообщила "Страна", ранее опальный Катар пообещал Турции прямые инвестиции в объеме $15 млрд.

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