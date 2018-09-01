В Харьковской области загорелось 6,5 га лесной подстилки. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"1 сентября в 13:00 вблизи с. Гатище и с. Огурцово Волчанского района на территории Октябрьского лесничества Волчанского лесхоза произошло возгорание двух ячеек лесной подстилки в 8 и 22 кварталах соснового леса (с. Гатище - 6 га, с. Огурцово - 0.5 га). Проводится опахивание очагов пожара", – говорится в сообщении.

Силы и средства спасателей сосредоточены для защиты населенных пунктов.

Отмечается, что к тушению привлечены 140 человек, и более 30 единиц техники, включая пожарный поезд, вертолет Ми-8 и самолет АН-32 П. Вертолет осуществил 4 сброса (около 8 тонн) воды вблизи с. Гатище.

Как сообщала "Страна", пункт пропуска Новотроицкое в Донецкой области закрыли из-за пожара в полях и детонации мин.

Мы рассказывали, что появилось видео последствий пожара на "Новой Почте" в Мукачево, снятое с воздуха.

Также в центре Киева загорелся ресторан, пожарные долго не могли потушить огонь.