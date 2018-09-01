Сегодня, 1 сентября начался Архиерейский собор Константинопольской церкви в Стамбуле. Туда прибыло более ста епископов со всего мира. Главной темой собора должно стать предоставление украинской Православной церкви автокефалии. Об этом сообщает "Громадське".

Отмечается, что собор открыл патриарх Константинополя Варфоломей.

Собор продлится до 3 сентября. Вопрос Украины должны рассматривать в воскресенье, 2 сентября, во второй половине дня. Если при обсуждении идею предоставления автокефалии Украины поддержит большинство иерархов - тогда для предоставления Томоса УПЦ не будет никаких процедурных препятствий.

По информации источников, после консультаций с епископами со всего мира, Константинопольский патриархат Варфоломей может окончательно определить сроки предоставления Томоса Киеву.

Как сообщила "Страна", в РПЦ заявили, что вмешательство Константинополя в ситуацию в Украине может породить новые расколы.

Ранее Греция начала отказывать в визах священникам РПЦ.

Мы писали, что в РПЦ заявили, что ни одна поместная церковь не поддержала Томос об автокефалии Украине.