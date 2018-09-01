На похоронах Ареты Франклин Клинтон засмотрелся на фигуру Арианы Гранде
Вчера, 31 августа, в Детройте состоялось прощание с "королевой соула" Аретой Франклин. Экс-президент США Билл Клинтон не сводил глаз со стройной фигуры певицы Арианы Гранде, которая выступала на похоронах певицы. Присутствовавший там Клинтон также выступил с прощальной речью.
Американский комик Тим Янг опубликовал в Тwitter видеозапись, на которой видно, как Клинтон, сидевший позади Гранде, с нескрываемым восхищением смотрит на певицу.
Фото: twitter.com/
В январе 2017 года поведение Клинтона также спровоцировало скандал. Экс-глава государства на инаугурации президента Дональда Трампа засмотрелся на его дочь Иванку, за что получил укоризненный взгляд от своей супруги Хиллари.
Gross... Watch Bill Clinton look Ariana Grande up and down when she sings at #ArethaFranklinFuneral and try not to throw up in your mouth. pic.twitter.com/aXQvcBmW2Y— Tim Young (@TimRunsHisMouth) 31 серпня 2018 р.