Вчера, 31 августа, в Детройте состоялось прощание с "королевой соула" Аретой Франклин. Экс-президент США Билл Клинтон не сводил глаз со стройной фигуры певицы Арианы Гранде, которая выступала на похоронах певицы. Присутствовавший там Клинтон также выступил с прощальной речью.

Американский комик Тим Янг опубликовал в Тwitter видеозапись, на которой видно, как Клинтон, сидевший позади Гранде, с нескрываемым восхищением смотрит на певицу.

Фото: twitter.com/

В январе 2017 года поведение Клинтона также спровоцировало скандал. Экс-глава государства на инаугурации президента Дональда Трампа засмотрелся на его дочь Иванку, за что получил укоризненный взгляд от своей супруги Хиллари.