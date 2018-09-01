Президент Петр Порошенко в Вашингтоне принял участие в траурных мероприятиях прощания с сенатором США Джоном Маккейном. Об этом сообщает пресс-служба президента.

После церемонии Порошенко отметил, что сенатор Маккейн был рядом с Украиной и украинцами в критические моменты нашей истории.

"Мы все запомнили его на Майдане во время Революции Достоинства, когда при температуре минус 26 градусов он вышел раздетый, обратился к сотням тысяч людей, которые стояли на Майдане для того, чтобы выразить абсолютно необходимые тогда слова поддержки. Что весь мир и Соединенные Штаты Америки вместе с украинцами. И когда надо было консолидировать мир во время Мюнхенского форума по безопасности - он был лидером и помогал нам", - констатировал он.

Фото: president.gov.ua

"Вы - настоящий герой Америки, но вы и настоящий герой Украины. Спасибо вам", - сказал Порошенко в видео.

Видео: youtube.com/Петро Порошенко

Напомним, Трампа на похороны Маккейна не пригласили. Ранее сообщалось, что на церемонию прощания с Джоном Маккейном в США полетел мэр Киеве Виталий Кличко.

Американский сенатор Джон Маккейн, у которого в 2017 году был диагностирован рак мозга, скончался 25 августа на 82 году жизни. Похоронят известного политика 2 сентября в Аннаполисе (штат Мэриленд) на территории Военно-морской академии США, которую он закончил в 1958 году. Джон Маккейн жестко критиковал президента США Дональда Трампа - он называл его "импульсивным" и "дезинформированным".

Как сообщала "Страна", ранее Порошенко на рейсовом самолете уехал в Вашингтон, чтобы проститься с Маккейном.

Мы писали, что оппозиционер из России будет нести гроб с телом Маккейна по его просьбе.