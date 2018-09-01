Все пункты пропуска (КПВВ) в Донецкой области работают в штатном режиме. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"Все КПВВ в Донецкой области работают в нормальном режиме с 14:30. Но поток людей значительно ограничен со стороны "ДНР". Наши работали в штатном режиме с утра", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pavllis

Ранее сообщалось, что представители незаконных вооруженных формирований отказывали гражданам в пропуске через линию разграничения, однако потом они возобновили пропуск людей.

Напомним, 31 августа в результате взрыва в ресторане погиб главарь "ДНР" Александр Захарченко. Как сообщала "Страна", советник "главы ДНР" рассказал подробности гибели Захарченко:"Убили те же люди, которые ликвидировали Гиви и Моторолу".

Ранее в "ДНР" назначили временного главнокомандующего вместо убитого Захарченко.

Мы писали, что глава СБУ Грицак назвал две версии гибели Захарченко.