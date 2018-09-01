Голливудская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория вышла из декрета и возвращается к активной социальной жизни. Однако вместе с новорожденным сыном.

Так, Ева Лонгория посетила съемочную площадку сериала "Гранд-отель" в Лос-Анджелесе. Известно, что Лонгория является исполнительным продюсером проекта, который будет выходить на канале ABC.

На съемочную площадку счастливая мама взяла и своего первенца. Об этом звезда рассказала поклонникам в социальных сетях на своей странице в Instagram Stories.

"Посмотрите, кто приехал на съемочную площадку", - прокомментировала снимок с сыном Ева Лонгория.

Напомним, Ева Лонгория родила мальчика от мужа Хосе Антонио Бастона 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса. Во время своей первой беременности звезда часто участвовала в фотосессиях, а на последних неделях ожидания первенца она признавалась, что ей становилось все тяжелее ходить, поэтому с нетерпением ожидала родов.

Как сообщала "Страна", ранее Ева Лонгория стала доктором изобразительных искусств.