Вчера, 31 августа, в Донецке, в кафе "Сепар" был ликвидирован глава так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Взрыв прогремел, когда он заходил в кафе, и шансов выжить у главаря сепаратистов не было.

В распоряжении "Страны" оказались фото с места ликвидации Александра Захарченко. Они были сделаны сегодня, 1 сентября. Под деревом у кафе, стоит портрет Захарченко, икона Богоматери и много красных и желтых цветов.

Входа в кафе, как такового не существует. Мощным взрывом его просто вынесло.

Фото: Александр Зельпрат

Напомним, что Александр Казаков, советник убитого Захарченко рассказал, что при покушении было использовано безоболочное взрывное устройство.

"Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия - взрывная волна и огонь. Взрыв произошел в тот момент, когда они заходили внутрь кафе, закладка была сделана над дверью внутри. Первым шел охранник, он погиб сразу. Вторым заходил в кафе Александр Владимирович, затем еще один охранник и министр доходов и сборов Александр Тимофеев",- сказал он.

По его словам закладка могла быть сделана накануне, в ночь с 30 на 31 августа и была приведена в действие дистанционно.

Казаков утверждает, что операцию провели те же самые люди, которые убили "Моторолу" и "Гиви". "Это были те же самые люди", - заявил советник.

Также мы сообщали, что в т.н. "ДНР" заявили, что ликвидаторы Захарченко все еще на их территории.