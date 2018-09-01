В результате ДТП в Киевской области погибла 5-летняя девочка, еще двое детей получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook. Предварительно установлено, что в с. Балыко-Щученка, Кагарлицкого района, 23-летний водитель, управляя автомобилем Land Rover Discovery, с прицепом двигался по полевой дороге.

Проезжая участок дороги с ямами, он не выбрал безопасную скорость, потерял управление и допустил опрокидывание автомобиля.

Отмечается, что взрослые, не соблюдая правил перевозки детей в авто, посадили маленьких детей на водительское и переднее пассажирское сиденье. Впереди на сидении водителя сидел 5-летний мальчик. Также на переднем пассажирском сиденье находилась 33-летняя женщина, которая держала на руках двух девочек, 3 и 5 лет. Старшая девочка скончалась на месте происшествия, мальчик и вторая девочка получил телесные повреждения.

Взрослые от госпитализации отказались.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия. Продолжается следствие.

Фото: facebook.com/pol.kievregion/

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