Сегодня, 1 сентября в столичном торговом центре "Квадрат" двое охранников по неизвестным причинам напали на покупателя. Соответствующее видео появилось на Facebook-странице "dtp.kiev.ua". На кадрах видео заметно, что мужчина лежит и пытается к кому-то дозвониться по телефону.

"Охранники нокаутировали покупателя в киевском ТЦ. Так называемые "секьюрити" отправили мужчину средних лет в нокаут, без объяснения причин. В этот момент потерпевший пытается вызвать полицию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в торговом центре "Квадрат", который расположен на Лукьяновке.

"Охрана просто бросила мужчину на пол, когда тот пытался узнать за что его задержали", – пишут в соцсетях.

На видео видно человека, которые полусидит на полу перед двумя охранниками.

Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua

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