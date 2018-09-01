После того как появились подробности убийства в Донецке Александра Захарченко, пресс-офицер так называемого "МГБ ДНР" Михаил Попов заявил, что причастные к убийству все еще находятся на территории т.н. "ДНР".

Об этом передает Gazeta cо ссылкой на РИА Новости.

"Диверсанты, причастные к покушению на главу "ДНР" Александра Захарченко, находятся внутри нашей страны, что требует повышенной бдительности граждан - как для применения мер личной безопасности, так и для оказания возможного содействия оперативному штабу в обнаружении преступников", - заявил Михаил Попов.

Ранее "Страна" сообщала, что глава СБУ Грицак назвал две версии гибели Захарченко - либо зачистка спецслужбами России ненужных свидетелей, либо разборки на коммерческой почве.

Так же мы сообщали, что в т.н. "ДНР" назначили временного главнокомандующего вместо убитого Захарченко.