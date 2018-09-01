В "ДНР" заявили, что ликвидаторы Захарченко все еще на их территории
После того как появились подробности убийства в Донецке Александра Захарченко, пресс-офицер так называемого "МГБ ДНР" Михаил Попов заявил, что причастные к убийству все еще находятся на территории т.н. "ДНР".
Об этом передает Gazeta cо ссылкой на РИА Новости.
"Диверсанты, причастные к покушению на главу "ДНР" Александра Захарченко, находятся внутри нашей страны, что требует повышенной бдительности граждан - как для применения мер личной безопасности, так и для оказания возможного содействия оперативному штабу в обнаружении преступников", - заявил Михаил Попов.
Ранее "Страна" сообщала, что глава СБУ Грицак назвал две версии гибели Захарченко - либо зачистка спецслужбами России ненужных свидетелей, либо разборки на коммерческой почве.
Так же мы сообщали, что в т.н. "ДНР" назначили временного главнокомандующего вместо убитого Захарченко.