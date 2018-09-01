В результате нападения на центральном вокзале Амстердама, которое совершил 19-летний афганец, были ранены двое граждан США. Об этом сообщает AFP.

"Мы знаем, что обе жертвы были гражданами США...", - сказал посол США в Нидерландах Пит Хукстра.

В полиции сообщили, что не исключают версию террористического акта.

"Мы серьезно принимаем во внимание, что существует террористический мотив", - отметил пресс-секретарь полиции Амстердама Франс Зудерхук.

Напомним, что 31 августа на главном вокзале Амстердама мужчина совершил нападение с ножом, ранив двух человек. Полиции удалось подстрелить нападавшего. Его и двух пострадавших доставили в больницу.

Как сообщала "Страна", подозреваемый в новом лондонском теракте оказался британцем, рожденным в другой стране.

Ранее следствие не нашло признаков теракта в убийстве Павла Шеремета.

Мы писали, что в Пакистане произошел крупный теракт, больше сотни погибших и раненых.