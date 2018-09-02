В субботу, 1 сентября, в Днепре вооруженный мужчина угрожал прохожим. Об этом сообщает "Информатор".

Установлено, что мужчина с пистолетом разгуливал на проспекте Ивана Мазепы. Угрожая пистолетом он купил пиво в магазине, а после заставил прохожего снять футболку.

Прибывшие на место полицейские задержали мужчину. При себе у него оказалось не только оружие, но и удостоверение "Правого сектора".

"У входа в супермаркет ко мне подошел мужчина, который сказал, что здесь разгуливает человек с пистолетом. Я действительно увидел мужчину, который, угрожая оружием водителю такси садился в машину. По проспекту как раз ехал экипаж патрульной полиции. Я объяснил им ситуацию, и им удалось оперативно задержать вооруженного", - рассказал очевидец Роман.

Предварительно, у мужчины был при себе пистолет системы Стечкина с глушителем, с 12 боевыми патронами. Но никаких документов на оружие у него при себе не оказалось. Мужчину доставили в отделение полиции, проводится следствие.

Фото: dp.informator.ua

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