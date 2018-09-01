В Харькове задержали наркодилеров с метадоном на 270 тысяч гривен
Работники Управления противодействия наркопреступности задержали двух наркодилеров 1 сентября в ходе проведения общегосударственной операции "Мак". При них нашли метадона на сумму 270 000 гривен по ценам черного рынка.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
По словам мужчин наркотики они получили от неустановленных в настоящее время людей и сбывали его путем разложения "закладок". Сейчас полицейские проводят необходимые следственно-розыскные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к указанной преступной деятельности, а также канала поступления наркотиков.
Фото: hk.npu.gov.ua
Решается вопрос о сообщении о подозрении по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины и избрании в отношении них меры пресечения.
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