Работники Управления противодействия наркопреступности задержали двух наркодилеров 1 сентября в ходе проведения общегосударственной операции "Мак". При них нашли метадона на сумму 270 000 гривен по ценам черного рынка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

По словам мужчин наркотики они получили от неустановленных в настоящее время людей и сбывали его путем разложения "закладок". Сейчас полицейские проводят необходимые следственно-розыскные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к указанной преступной деятельности, а также канала поступления наркотиков.

Фото: hk.npu.gov.ua

Решается вопрос о сообщении о подозрении по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины и избрании в отношении них меры пресечения.

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