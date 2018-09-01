Стала известна сумма гонорара украинского боксера Александра Усика в поединке против британского спортсмена Тони Белью. Об этом передает Тerrikon со ссылкой на IFL TV.

За боксерский поединок оба боксера получат миллионные суммы, включая процент от продаж платной трансляции по системе PPV и входных билетов.

"Я думаю, что каждый из них заработает 2-3 миллиона, и это будет отличная работа", - отметил промоутер Белью и организатор поединка Эдди Херн.

Отметим, что бой Усик-Беллью намечен на 10 ноября в Лондоне (Англия). Усик заслужил провести бой, добыв победу в финале Всемирной боксерской суперсерии, одолев россиянина Мурата Гассиева и тем самым объединив четыре пояса этой весовой категории (WBC, WBO, WBA, IBF).

Ранее "Страна" сообщала, что журналисты назвали имя нового соперника для украинского боксера Александра Усика.

Также Ломаченко и Усик попали в ТОП-10 рейтинга лучших боксеров мира.