Служба безопасности Украины будет отслеживать контент телеканала NewsOne, управление которым передано Андрею Портнову. Об этом на брифинге 1 сентября заявил глава СБУ Василий Грицак, отвечая на вопрос "Интерфакс-Украина".

"Мы не видели документов, подтверждающих, что управление NewsOne и какого-либо другого канала взял на себя господин Портнов. Да, мы слышали его заявление, что он подписал соответствующие документы", - сказал Грицак.

При этом глава украинской спецслужбы почему-то считает, что Портнов находится в России, хотя всем известно, что он живет в Вене.

"Я слабо верю в то, что сидя на территории РФ, он будет агитировать за восстановление украинских границ, за восстановление государственного суверенитета, за восстановление контроля за Крымом, за то, чтобы навести порядок на Донбассе чтобы он стал украинским, чтобы провести легитимные выборы и вывести российские войска с территории Украины", - заявил глава СБУ.

Отвечая на вопрос, будет ли СБУ отслеживать контент и принимать соответствующие решения, Грицак заявил: "Конечно. Мы не можем говорить сейчас, что кто-то совершил преступление, это будет огульно. Если будут признаки совершения преступления, они будут документироваться и квалифицироваться соответствующим образом и тогда будут приниматься решения о внесении или невнесении их в ЕРДР".

Андрей Портнов прокомментировал это заявление главы СБУ у себя в Facebook.

"Глава СБУ заявил, что будет отслеживать деятельность телеканалов, которые взял в управление Портнов.

Грицак выразил также сомнение, что с территории России Портнов будет агитировать за восстановление украинских границ, суверенитета, контроля над Крымом, наведение порядка на Донбассе, проведение легитимных выборов и выведение российских войск с украинской территории.

Василий Сергеевич, несмотря на то, что Вы очень поверхностный, легкомысленный и тупой, советую заранее проверять мою публичную позицию перед тем, как высовывать в экран своё тупое лицо. Сообщаю Вам, что я давно агитирую за всё, что Вы перечислили.

В свою очередь я буду обязательно встречно отслеживать Ваше жадное, тупое, воровское, продающее уголовные дела и наживающееся на контрабанде преступное кубло, Ваши офшоры, доходы, нелегальный бизнес и противоправную деятельность.

И ещё. Вена в Австрии расположена, а не в России, обезьяна Вы полуграмотная", - написал Андрей Портнов.

Фото: facebook.com

Напомним, что 29 августа известный юрист и правозащитник Андрей Портнов заявил, что получил в управление телеканал NewsOne.

Во фракции "Блок Петра Порошенко" выразили возмущение "антигосударственной направленностью телеканала "NewsOne" и призвали депутатов не принимать участия в программах телеканала. Портнов в ответ заявил, что подает в суд на Блок Петра Порошенко.

Ранее Андрей Портнов в интервью "Стране" заявил: "Я считаю Порошенко государственным преступником. Но это мое личное мнение".

Также он рассказал нам, что теперь изменится на телеканале. Он отметил, что те, кто работает сегодня на телеканале, выглядят достойно.

"И я бы не хотел, чтобы в связи с моим появлением менялись ведущие. Управлять журналистами, давать им рекомендации я не буду. Как видит журналистский коллектив свою работу, так он и должен работать", - сказал Портнов.