В субботу, 1 сентября, началась продажа билетов на домашние матчи "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов - 2018/19. Об этом сообщает пресс-служба горняков.

Домашние матчи донецкого клуба пройдут в Харькове на ОСК "Металлист". Горняки будут играть в группе F c английским "Манчестер Сити", французским "Лионом" и немецким "Хоффенхаймом".

Продавать билеты будут в два этапа.

Первый этап намечен на 1–2 сентября. Владельцы абонементов-2018/19 и владельцы карт Fan ID получат приоритетную возможность приобрести билеты в кассах стадиона. Отметим, что продажа билетов на матч с "Манчестер Сити" будет доступна только после покупки билета на игру с "Хоффенхаймом" или "Лионом".

Второй этап по реализации билетов стартует с 3 сентября. Свободная продажа билетов будет проводиться в кассах стадиона, онлайн на shakhtar.com, в мобильном приложении Shakhtar Tickets и в розничной сети.

При этом зарегистрированные болельщики смогут приобрести билеты на матч с "Хоффенхаймом" или "Лионом" на shakhtar.com и в течение суток получат СМС с кодом, открывающим доступ к покупке билетов на игру с "Манчестер Сити". Каждый болельщик сможет приобрести не более четырех билетов.

Фото: shakhtar.com

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