Группа ТНМК (Танок на майдані Конго) презентовала новый музыкальный клип на песню "Друга новина". Она стала саундтреком к украинскому приключенческому фильму Максима Ксенда "Бобот и энергия Вселенной". Об этом ТНМК сообщает на своей официальной странице в Facebook.

Лидер группы Олег "Фагот" Михайлюта отметил, что когда-то "наш клип стал идеей к созданию фильма".

"А сегодня герои фильма и актеры сыграли в нашем клипе", - добавил артист.

"Специально для съемок клипа мы полностью воссоздали локацию из фильма, поэтому музыканты и актеры как будто снова вернулись во времена съемок фильма. Песня "Друга новина", написанная Олегом Михайлютой, который стал и нашим саундпродюсером - это только одна из песен, которая прозвучит в фильме. Вся музыка, которую вы услышите, создана украинскими музыкантами", - рассказал генеральный продюсер Алексей Москаленко.

Фото: facebook.com/TNMKband

Видео: youtube.com/tnmkmusic

"Друга новина" - название композиции, которая стала саундтреком к украинскому фантастическому фильму "Бобот и энергия Вселенной". Фильм создан при поддержке Госкино и вышел на экраны 30-го августа.

В нем рассказывается о том, что в результате мощного взрыва на Солнце на всей Земле может исчезнуть электроэнергия.

"Электромагнитное поле Земли - это щит, построенный людьми, формирующийся специальными энергетическими Станциями, одна из которых была отключена Мусорщиками - неизвестными существами. 12-летний Вадик попадает в водоворот событий и на его плечи ложится миссия по спасению мира. Ему на помощь приходит Бобот - трансформаторная будка, носитель Энергии Вселенной. Вместе они пытаются предотвратить катастрофу", - говорится в анонсе ленты.

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