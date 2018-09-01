В Украине минимум половина автобусов перевозят пассажиров с грубыми нарушениями безопасности. Об этом сообщает "Укринформ".

Министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркнул, что автобусные перевозки в стране осуществляются без соответствующих документов.

"Сейчас концентрируем свое внимание на ликвидации "черных перевозчиков". Это касается не только российского направления, но и всей Украины... По нашим оценкам, минимум 50% всех автобусных перевозок - в "серой" или "черной" зоне, то есть, компании либо перевозчики вообще не имеют никаких документов или прав возить людей, автобусы переоборудованы с грубыми нарушениями безопасности", - отметил чиновник.

Омелян рассказал, что во время поездки на Донбасс было обнаружено много фактов работы "черных" перевозчиков. Причем иногда "откровенно криминальные группировки" покрывали поездки в Россию.

Ранее "Страна" сообщала, что Климкин не одобрил идею Омеляна запретить пассажирские поезда в Россию.

Также Омелян назвал стоимость ремонта километра дороги в Украине.